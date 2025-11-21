Thomas Dutronc Il n’est jamais trop tard Péronne

Thomas Dutronc Il n’est jamais trop tard

4 Avenue de la République Péronne Somme

Tarif : 49 – 49 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 21:00:00

fin : 2025-11-21 23:00:00

Date(s) :

2025-11-21

Après deux superbes projets parallèles, Jazz cool avec des artistes internationaux sur Frenchy ou encore en duo en Zénith dans toute la France avec son père Jacques Dutronc, Thomas Dutronc revient avec la recette du bonheur avec Il n’est jamais trop tard. Un projet de scène qui saura tirer parti de toutes ses aventures passées en route vers un spectacle étonnant, faisant le grand écart entre une musique pure acoustique et une Pop moderne actuelle.

4 Avenue de la République Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 73 31 16

English :

After two superb side projects, Jazz cool with international artists on Frenchy and dueting with his father Jacques Dutronc at Zeniths all over France, Thomas Dutronc is back with a recipe for happiness with Il n’est jamais trop tard. A live project that draws on all his past adventures: on the way to an astonishing show, bridging the gap between pure acoustic music and modern Pop.

German :

Nach zwei großartigen Parallelprojekten, coolem Jazz mit internationalen Künstlern auf Frenchy oder auch als Duo im Zenith in ganz Frankreich mit seinem Vater Jacques Dutronc, kehrt Thomas Dutronc mit dem Rezept für Glück mit Il n’est jamais trop tard zurück. Ein Bühnenprojekt, das von all seinen bisherigen Abenteuern zu profitieren weiß: Auf dem Weg zu einer erstaunlichen Show, die den Spagat zwischen reiner akustischer Musik und aktuellem modernen Pop schafft.

Italiano :

Dopo due superbi progetti collaterali, Jazz cool con artisti internazionali su Frenchy e un duetto con il padre Jacques Dutronc negli Zenith di tutta la Francia, Thomas Dutronc torna con una ricetta per la felicità con Il n?est jamais trop tard. Si tratta di un progetto live che attinge a tutte le sue avventure passate: uno spettacolo sorprendente che si colloca a cavallo tra la musica acustica pura e il pop moderno.

Espanol :

Tras dos magníficos proyectos paralelos, Jazz cool con artistas internacionales en Frenchy y un dúo con su padre Jacques Dutronc en Zeniths por toda Francia, Thomas Dutronc vuelve con una receta para la felicidad con Il n?est jamais trop tard. Es un proyecto en directo que se inspira en todas sus aventuras pasadas: un espectáculo sorprendente a caballo entre la música acústica pura y el pop moderno.

L’événement Thomas Dutronc Il n’est jamais trop tard Péronne a été mis à jour le 2025-09-23 par OT HAUTE SOMME PERONNE