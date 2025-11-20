Thomas Dutronc Le Forum Le Mans

Thomas Dutronc

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 39 – 39 – 59 EUR

Début : 2025-11-20 20:00:00

fin : 2025-11-20

2025-11-20

Thomas Dutronc de retour au Mans !

Après deux superbes projets parallèles, Jazz cool avec des artistes internationaux sur Frenchy ou encore en duo en Zénith dans toute la France avec son père Jacques Dutronc, Thomas revient avec la recette du bonheur. Un projet de scène qui saura tirer parti de toutes ses aventures passées en route vers un spectacle étonnant, faisant le grand écart entre une musique pure acoustique et une Pop moderne actuelle, entre l’émotion procurée par certaines chansons, l’envolée virtuose sur d’autres et la camaraderie entre les membres de l’orchestre. .

