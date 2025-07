MICHEL FUGAIN – ESPACE FOIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE Chalons En Champagne

MICHEL FUGAIN – ESPACE FOIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE Chalons En Champagne lundi 1 septembre 2025 .

MICHEL FUGAIN Début : 2025-09-01 à 19:15. Tarif : – euros.

L’U.C.I.A PRÉSENTE : MICHEL FUGAINFOIRE EN SCENE, véritable spectacle à ciel ouvert, est LE rendez-vous musical populaire de fin d’été qui rassemble un public chaleureux autour d’artistes divers, qui en font un succès. 60 ans de chansons, de passion, de musique et de mots en 2 heures.À peine suffisant pour célébrer et chanter 60 ans de vie , d’amour, d’humour, etc…Avec son incomparable sens de la mélodie, ses textes inoubliables et son humour, Michel Fugain offre au public un spectacle authentique, drôle et vibrant, où chaque chanson déclenche une émotion, un souvenir, des rires et parfois des larmes. On se laisse emporter par la générosité et l’énergie de Michel Fugain et de sa famille de formidables musiciens-chanteurs. Venez donc célébrer la Vie, l’Amour, etc… !AVECBruno CAVIGLIAYvan DELLA VALLEEnrico MATTIOLIRégis SÉVIGNACetSANDA

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE FOIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE PARC DES EXPOSITIONS 51000 Chalons En Champagne 51