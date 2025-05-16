THOMAS DUTRONC – SALLE POIREL Nancy

THOMAS DUTRONC Début : 2026-01-22 à 20:00. Tarif : – euros.

Après deux superbes projets parallèles, Jazz cool avec des artistes internationaux sur Frenchy ou encore en duo en Zénith dans toute la France avec son père Jacques Dutronc, Thomas revient avec la recette du bonheur. Un projet de scène qui saura tirer parti de toutes ses aventures passées : en route vers un spectacle étonnant, faisant le grand écart entre une musique pure acoustique et une Pop moderne actuelle, entre l’émotion procurée par certaines chansons, l’envolée virtuose sur d’autres et la camaraderie entre les membres de l’orchestre.

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SALLE POIREL 3 rue Victor Poirel 54000 Nancy 54