Thomas Dutronc Troyes

Après deux superbes projets parallèles, Jazz cool avec des artistes internationaux sur Frenchy ou encore en duo en Zénith dans toute la France avec son père Jacques Dutronc, Thomas revient avec la recette du bonheur.
Un projet de scène qui saura tirer parti de toutes ses aventures passées en route vers un spectacle étonnant, faisant le grand écart entre une musique pure acoustique et une Pop moderne actuelle, entre l’émotion procurée par certaines chansons, l’envolée virtuose sur d’autres et la camaraderie entre les membres de l’orchestre.
Thomas DUTRONC Guitare / Chant
David CHIRON Contrebasse
Jérôme CIOSI Guitare
Aurore VOILQUÉ Violon
Rocky GRESSET Guitare
Éric LEGNINI Piano
Maxime ZAMPIERI Batterie
Julien HERNÉ Basse .
Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55
