Thomas Dutronc Troyes

Thomas Dutronc

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Tarif : 20 – 20 – 20 Eur

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-12 20:00:00

fin : 2026-02-12

2026-02-12

Après deux superbes projets parallèles, Jazz cool avec des artistes internationaux sur Frenchy ou encore en duo en Zénith dans toute la France avec son père Jacques Dutronc, Thomas revient avec la recette du bonheur.



Un projet de scène qui saura tirer parti de toutes ses aventures passées en route vers un spectacle étonnant, faisant le grand écart entre une musique pure acoustique et une Pop moderne actuelle, entre l’émotion procurée par certaines chansons, l’envolée virtuose sur d’autres et la camaraderie entre les membres de l’orchestre.



Thomas DUTRONC Guitare / Chant

David CHIRON Contrebasse

Jérôme CIOSI Guitare

Aurore VOILQUÉ Violon

Rocky GRESSET Guitare

Éric LEGNINI Piano

Maxime ZAMPIERI Batterie

Julien HERNÉ Basse .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

