Thomas Duvigneau Invite Alex Terrier Le Son de la Terre PARIS 05

Thomas Duvigneau Invite Alex Terrier Le Son de la Terre PARIS 05 mercredi 8 octobre 2025.

Thomas Duvigneau est un pianiste de jazz passionné, dont le jeu allie finesse et créativité. Inspiré par les grands maîtres du genre, il développe une approche personnelle, mêlant harmonie sophistiquée et rythmiques audacieuses. Entre modernité et respect des racines du jazz, Alex Terrier s’impose comme une voix singulière du saxophone contemporain. Cette formation explore avec élégance les multiples facettes du jazz, insufflant à chaque performance une émotion unique.

Alex Terrier – Sax

Thomas Duvigneau – Piano

Gabriel Pierre – Contrebasse

Germain Cornet – Batterie

Un quartette explosif où la virtuosité et l’improvisation s’unissent pour une expérience jazz intense et vibrante.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Public jeunes et adultes.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05