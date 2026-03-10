Thomas Duvigneau Invite Alex Terrier Le Son de la Terre PARIS 05

Le pianiste Thomas Duvigneau et le saxophoniste Alex Terrier, musicien français longtemps installé à New York, membre du Mingus Big Band, se retrouvent autour d’un dialogue musical intense et inspiré. Entre lyrisme, swing et liberté d’improvisation, leurs échanges font naître une musique vivante et pleine de relief.

Portés par la complicité de Germain Cornet à la contrebasse et Gabriel Pierre à la batterie, le quartet explore standards et compositions avec élégance et énergie, dans l’esprit des grands clubs de jazz où chaque concert est une aventure.

Thomas Duvigneau – Piano

Alex Terrier – Saxophone

Gabriel Pierre Contrebasse

Germain Cornet – Batterie

Un quartet explosif où la virtuosité et l’improvisation s’unissent pour une expérience jazz intense et vibrante.

Le jeudi 23 avril 2026

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



