THOMAS ET SON GROUPE ELECTROGENE BALKABAR Nantes

THOMAS ET SON GROUPE ELECTROGENE BALKABAR

THOMAS ET SON GROUPE ELECTROGENE BALKABAR Nantes mercredi 26 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-26 21:00 – 22:30
Gratuit : oui  Tout public 

Thomas chante des textes extraits de sa correspondance avec des prostituées et des poèmes volés à des amis proches.Avec une forte inclination pour l’humour noir, le grand-guignol, le rock et le jaja, le Groupe Électrogène s’interroge sur la nullité et la poésie de la chanson dite de variété.BandcampFacebookVidéo

BALKABAR Nantes 44000