THOMAS ET SON GROUPE ELECTROGENE BALKABAR Nantes mercredi 26 novembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-11-26 21:00 – 22:30
Gratuit : oui Tout public
Thomas chante des textes extraits de sa correspondance avec des prostituées et des poèmes volés à des amis proches.Avec une forte inclination pour l’humour noir, le grand-guignol, le rock et le jaja, le Groupe Électrogène s’interroge sur la nullité et la poésie de la chanson dite de variété.BandcampFacebookVidéo
BALKABAR Nantes 44000