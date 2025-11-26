THOMAS ET SON GROUPE ELECTROGENE BALKABAR Nantes

THOMAS ET SON GROUPE ELECTROGENE BALKABAR Nantes mercredi 26 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-26 21:00 – 22:30

Gratuit : oui Tout public

Thomas chante des textes extraits de sa correspondance avec des prostituées et des poèmes volés à des amis proches.Avec une forte inclination pour l’humour noir, le grand-guignol, le rock et le jaja, le Groupe Électrogène s’interroge sur la nullité et la poésie de la chanson dite de variété.BandcampFacebookVidéo

BALKABAR Nantes 44000