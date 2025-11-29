Concert Thomas Fersen et le trio SR9 Clément Ducol Place Charles Huguenel Valence
Concert Thomas Fersen et le trio SR9 Clément Ducol Place Charles Huguenel Valence samedi 29 novembre 2025.
Concert Thomas Fersen et le trio SR9 Clément Ducol
Place Charles Huguenel Comédie de Valence Valence Drôme
Tarif : 31 – 31 – EUR
Tarif : 31 – 31 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 20:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Le choix de la reine Création
Depuis la sortie de l’album fondateur Le bal des oiseaux en 1993, le parcours de Thomas Fersen est celui d’un poète incontournable au regard malicieux, dont les albums et les chansons sont devenus culte.
.
Place Charles Huguenel Comédie de Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 accueil@train-theatre.fr
English :
The Queen’s choice? Created
Since the release of his seminal album Le bal des oiseaux in 1993, Thomas Fersen?s career has been that of an inescapable poet with a mischievous gaze, whose albums and songs have become cult favorites.
German :
Die Wahl der Königin? Erstellung
Seit der Veröffentlichung des bahnbrechenden Albums Le bal des oiseaux im Jahr 1993 ist Thomas Fersens Werdegang der eines unumgänglichen Poeten mit schelmischem Blick, dessen Alben und Lieder Kultstatus erlangt haben.
Italiano :
La scelta della Regina? Creazione
Dall’uscita del suo album fondamentale Le bal des oiseaux nel 1993, la carriera di Thomas Fersen è stata quella di un poeta dall’occhio malizioso, i cui album e canzoni sono diventati dei cult.
Espanol :
¿La elección de la Reina? Creación
Desde la publicación de su álbum seminal Le bal des oiseaux en 1993, la carrera de Thomas Fersen ha sido la de un poeta de mirada traviesa, cuyos álbumes y canciones se han convertido en éxitos de culto.
