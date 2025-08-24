Thomas Fersen Le Zéphyr Châteaugiron

Vendredi 20 mars 2026, 20h30 De 32 à 36 €

Thomas Fersen s’est imposé comme un auteur-compositeur-interprète incontournable, un poète de la chanson française à l’esprit malicieux, dont les albums et les chansons sont devenus cultes.

Trente-et-un ans après son premier album « Le bal des oiseaux », Thomas Fersen s'est imposé comme un auteur-compositeur-interprète incontournable, un poète de la chanson française à l'esprit malicieux, dont les albums et les chansons sont devenus cultes.

Le nouvel album de Thomas Fersen, « Le choix de la reine » est sorti chez tôt Ou tard (son label historique) le 28 février 2025 pour ses 30 ans de carrière. Pour son tout nouveau spectacle, il a fait appel au Trio SR9 dirigé par Clément Ducol (Golden Globe de la meilleure chanson pour «El Mal» dans le film Emilia Pérez, de Jacques Audiard). Ses chansons se trouvent alors enveloppées de sonorités envoûtantes, portées par le xylophone, le vibraphone, le glockenspiel, le marimba et le piano.

Ces instruments viennent décupler l’irréalité et le fantastique des personnages, dont les ombres se trouvent allongées par leur éclairage comme à la tombée du jour.

Le Zéphyr 15 avenue Pierre le Treut Châteaugiron Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine