THOMAS FERSEN – SALLE POIREL Nancy

THOMAS FERSEN Début : 2026-02-25 à 20:00. Tarif : – euros.

VIBRATIONSAu croisement où je suis parvenu, au gré de mon libre vagabondage entre chanson et théâtre à la manière d’un petit chaperon rouge conseillé par le loup, j’ai enregistré chez Tôt ou Tard un album de chansons emblématiques de mon répertoire et de poèmes issus de mon roman en vers dévergondés « Dieu sur Terre ».Arrangeur et réalisateur, Clément Ducol a choisi de m’entourer du trio de percussionnistes «SR9 », d’envelopper mes histoires dans les vibrations troublantes de leurs xylophone, vibraphone, glockenspiel, marimba et piano préparé.Ces instruments accusent l’irréalité de mes personnages, leurs ombres s’en trouvent allongées comme les nôtres à la tombée du jour.Ma conception de la scénographie me porte à rejeter l’image figée au profit de l’image vivante, créée dans l’instant par le mot, le silence, le geste, et les ondes produites par ces lames de métal et de bois, dans la tentative de montrer l’invisible au cœur de l’espace théâtral.Thomas Fersen

SALLE POIREL 3 rue Victor Poirel 54000 Nancy 54