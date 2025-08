Thomas Galliano Organ Trio Le Son de la Terre PARIS 05

Thomas Galliano Organ Trio Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 6 novembre 2025.

Le projet ‘’Walking Towards The Unknown » a été créé en 2011, à New York par le batteur et compositeur Thomas Galliano, afin de réunir dans une seule musique des caractéristiques propres à l’improvisation, et de permettre à chaque musicien de développer son expression personnelle.

Thomas tire son inspiration de son vécu d’homme et d’artiste, en y intégrant de nombreuses influences, essayant de créer des compositions ancrées dans le réel et fortes d’un métissage rythmique.

Il essaie d’ exprimer à travers ce titre Walking Towards The Unknown qui veut dire la marche vers l’inconnue, le sentiment que peut avoir un homme en quête d’une évolution, un défi dans la vie, l’exaltation de franchir des limites.

Gael Horellou Saxophone

Jean Yves Jung orgue hammond

Thomas Galliano batterie

Le jeudi 06 novembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05