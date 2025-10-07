Thomas GT : Artichaut Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Thomas GT : Artichaut Compagnie du Café-Théâtre Nantes jeudi 29 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-29 21:00 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Stand-up Thomas GT présente « Artichaut » : parcours d’un mec drôle et sensible. Cette intro aurait pu fonctionner si c’était la sortie de mon premier roman aux Éditions Flammarion, mais non.Écrire un roman pour un dyslexique, c’est pas la meilleure idée.Écrivain non, mais rugbyman professionnel oui.Enfin j’ai « failli » le devenir, mais bon, la dyslexie tu connais…J’étais pas loin aussi de construire quelque chose de grand avec « La femme de ma vie, mais cette satanée dyslexie a encore bousculé tous mes plans…Bon, on est d’accord, la dyslexie n’excuse pas tout ! Mais je t’invite à venir découvrir le parcours d’un mec drôle et sensible.Ah mais ça marche ! En fait je vais vraiment finir par écrire un roman…On se voit vite ? (Dans une salle de spectacle, pas en librairie, hein)BisousThomas Revue de presse« En vrai tu te mets à nu Thomas ! » Mes potes« Mais attend, tu es vraiment dyslexique ? » Mon père« Artichaut ? Je vois pas le rapport là mon poulet ?! » Mon coach de rugby« Je t’aime mon fils, mais doucement hein ! » Ma mère Représentations du 27 au 31 janvier 2026 à 21h

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/