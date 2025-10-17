Thomas GT Le Bistrot de la Scène Dijon

Thomas GT

Le Bistrot de la Scène 203 Rue d’Auxonne Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 20:00:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Artichaut parcours d’un mec drôle et sensible.

Cette intro aurait pu fonctionner si c’était la sortie de mon premier roman aux Éditions Flammarion, mais non. Écrire un roman pour un dyslexique, c’est pas la meilleure idée.

Écrivain non, mais rugbyman professionnel oui. Enfin j’ai failli le devenir, mais bon, la dyslexie tu connais…

J’étais pas loin aussi de construire quelque chose de grand avec La femme de ma vie ,mais cette satanée dyslexie a encore bousculé tous mes plans…

Bon, on est d’accord, la dyslexie n’excuse pas tout ! Mais je t’invite à venir découvrir le parcours d’un mec drôle et sensible.

Ah mais ça marche ! En fait je vais vraiment finir par écrire un roman…

On se voit vite ? (Dans une salle de spectacle pas en librairie, hein)

Bisous

Thomas .

