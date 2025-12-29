Thomas Jefferson, le troisième président des états-unis et le plus francophile HEC Alumni Paris Lundi 19 janvier 2026, 18h30 sur inscription

CONFÉRENCE-COCKTAIL : THOMAS JEFFERSON, LE TROISIÈME PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS ET LE PLUS FRANCOPHILE

Peu de présidents américains ont marqué aussi profondément l’histoire des États-Unis que Thomas Jefferson (1743-1826). Il est le principal auteur d’un texte fondamental devenu la bible des Américains, la Déclaration d’indépendance du 4 juillet 1776, qui a largement inspiré la Révolution française. Il aura le premier la vision continentale d’une Amérique s’étendant d’un océan à l’autre, et doublera la surface des États-Unis en rachetant l’immense territoire de la Louisiane à Napoléon.. Ambassadeur à Paris au moment de la Révolution française, Jefferson est le plus francophile des présidents américains. Homme des Lumières, musicien, théologien, architecte, il a exercé une influence décisive sur les fondements de la démocratie américaine.

Laurent Zecchini, journaliste pendant plus de quarante ans, dont trente-cinq ans au journal Le Monde, a été correspondant dans de nombreuses capitales (New Delhi, Londres, Washington, Bruxelles, Jérusalem.

Date : lundi 19 janvier 2026 à 18h30

Lieu : Cercle France-Amériques, 9 avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris

Inscription : sur le site de France-Amériques au tarif membre (25 €), en précisant à la ligne « Fonction » : « membre HEC »

Attention : les inscriptions seront ouvertes seulement un mois avant l’événement.

Conférencier : Laurent Zecchini

Prix : 25 € par participant

Correspondant : Alain Germillon (H 71)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-19T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-19T20:00:00.000+01:00

