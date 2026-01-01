THOMAS KRETZSCHMAR ET STEEVE LAFFONT QUARTET CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes
THOMAS KRETZSCHMAR ET STEEVE LAFFONT QUARTET CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes samedi 17 janvier 2026.
THOMAS KRETZSCHMAR ET STEEVE LAFFONT QUARTET
CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 20:30:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Concert Thomas Kretzschmar et Steeve Laffont quartet !
Thomas Kretzschmar et Steeve Laffont quartet !
C’est la grosse grosse soirée de janvier, après avoir sillonné le monde entier avec leur violon et leur guitare pour tout bagage, Thomas et Steeve nous feront l’honneur de se produire aux Pots aux Roses. ça va être terrible ! .
CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie lepotauxroses31@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert: Thomas Kretzschmar and Steeve Laffont quartet!
L’événement THOMAS KRETZSCHMAR ET STEEVE LAFFONT QUARTET Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-01-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE