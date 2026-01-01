Thomas Lebrun – L’envahissement de l’être (danser avec Duras) Le Carreau du Temple Paris

Reprise du solo de Thomas Lebrun pour Marguerite Duras, coup de cœur du festival et Grand Prix du Meilleur Spectacle Chorégraphique en 2023. Dans un duo d’amour respectueux, Thomas Lebrun danse avec la voix de l’écrivaine.

En forme de confidence, il nous livre « l’envahissement de l’être » que l’on ressent lorsqu’on écrit, lorsqu’on transmet, lorsqu’on danse et qui plus est lorsqu’on oublie que l’on danse. Car derrière cette rencontre se profile un désir d’envol, de libération, une soif encore, une volonté d’approcher ce qui serait le ravissement, ultime paradis à gagner, à partager.

Festival Faits d’hiver, 28e édition

19 jan-20 fév 2026

52 représentations – 18 lieux – 12 créations

En route pour une 28e édition aux couleurs vibrantes, un voyage en corps à travers les générations qui cohabitent dans l’espace chorégraphique. En route pour un mois de danse contemporaine destinée à tous.tes.

Et si Marguerite Duras chuchotait à l’oreille de Thomas Lebrun ?

Le jeudi 29 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

Le mercredi 28 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

payant

De 11 à 22 euros.

Tout public.

Le Carreau du Temple 2, rue Perrée 75003 Paris

