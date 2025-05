Thomas Marty : Allez, la bise ! – Cité des Congrès Nantes, 18 mai 2025 17:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-18 17:00 –

Gratuit : non 39 € Billetterie : lacite-nantes.fr Tout public

HumourDans son premier spectacle, Thomas Marty se pose les questions : Comment devient-on un pré-daron ? À quel moment tu préfères le confort au style ?Avec simplicité et une pointe de nostalgie, il vous embarque dans ses anecdotes… vraiment complicado !Un spectacle d’observation où les spectateurs se reconnaîtront.Et comme il le dit si bien : « Allez, la bise ! »Représentation dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/