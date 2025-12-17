THOMAS POITEVIN En modelage CEC Les Heures Claires Istres

THOMAS POITEVIN En modelage

Mercredi 14 janvier 2026 à partir de 20h. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-14 20:00:00

fin : 2026-01-14

2026-01-14

Comédien, auteur de théâtre et metteur en scène, Thomas Poitevin propose dans ce nouveau spectacle en rodage, il y a toujours des personnages doux, durs, drôles, tristes, fous, folles.

Thomas Poitevin connaît une notoriété grandissante en février 2020 grâce à sa série de pastilles Les Perruques de Thomas, de courtes vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Il interprète une panoplie de personnages drôles et pathétiques qu’il convoque par la suite sur scène dans Thomas joue ses perruques. Dans ce nouveau spectacle en rodage, il y a toujours des personnages doux, durs, drôles, tristes, fous, folles, full de leurs petites névroses partageuses et de leurs grands bazars de caractères. Et lui, et nous, et ses personnages, on se pose tous la même question comment est-ce qu’on peut réussir à vivre ensemble ? .

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 05 88 64

Actor, playwright and director, Thomas Poitevin offers in this new show in development, there are always characters who are sweet, tough, funny, sad, crazy.

