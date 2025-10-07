Thomas Poitevin – En modelage Théâtre Francine Vasse Nantes

Thomas Poitevin – En modelage Théâtre Francine Vasse Nantes mardi 27 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-27 20:00 –

Gratuit : non 30 € 30 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

One man show C’est la suite de « Thomas joue ses perruques » sauf qu’il n’y a plus de perruques (ça me grattait trop) ; mais il y a toujours des personnages doux, durs, drôles, tristes, fous, folles, « full » de leurs petites névroses partageuses et de leurs grands bazars de caractères. Et vous, et moi, et ces personnages, on se pose toustes la même question : comment est-ce qu’on peut réussir à vivre ensemble ? Et comme c’est un spectacle, la grosse question en amène d’autres, comme : « Peut-on regretter secrètement Jacques Chirac et pratiquer le parler inclusif ? » ; « Baby-shark est-il aujourd’hui un ado HPI ? » ; « À quel moment ai-je cru que porter une banane me rendrait cool ? » ; « D’où le mec se permet d’utiliser des points virgules ? » ou encore « C ki g perdu tous mes numéros ? ». Bref, c’est en modelage, mais je vous promets que c’est riche. Pas gras, mais riche. Comme nous espérons toustes l’être un jour !

Théâtre Francine Vasse Centre-ville Nantes 44000

https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/