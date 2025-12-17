Thomas Poitevin en modelage Tours
Thomas Poitevin en modelage Tours jeudi 8 janvier 2026.
Thomas Poitevin en modelage
142 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 24 – 24 – EUR
Début : Jeudi 2026-01-08 20:00:00
2026-01-08
C’est la suite de Thomas joue ses perruques sauf qu’il n’y a plus de perruques (ça me grattait trop), mais il y a toujours des personnages doux, durs, drôles, tristes, fous, folles, full de leurs petites névroses partageuses et de leurs grands bazars de caractères.
142 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
It’s the sequel to Thomas joue ses perruques except that there are no more wigs (I was too itchy), but there are still sweet, hard, funny, sad, crazy, crazy characters, full of their little sharing neuroses and their big character bazaars.
