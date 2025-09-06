Thomas Poitevin Espace james Chambaud Lons

Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 17 EUR

Seul en scène: De et par Thomas Poitevin

Après s’être fait connaître sur les réseaux et avec un 1er seul en scène à la critique élogieuse, Thomas Poitevin revient avec un spectacle encore en modelage c’est la suite de Thomas joue ses perruques sauf qu’il n’y a plus de perruques (ça me grattait trop) ; mais il y a toujours des personnages doux, durs, drôles, tristes, fous, folles, full de leurs petites névroses partageuses et qui se questionnent Peut-on regretter secrètement Jacques Chirac et pratiquer le langage inclusif ? Baby-shark est-il aujourd’hui un ado HPI ? À quel moment ai-je cru que porter une banane me rendrait cool ?…

Bref, c’est en modelage mais je vous promets que c’est riche. Pas gras, mais riche. .

