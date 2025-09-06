Thomas Poitevin Espace james Chambaud Lons
Thomas Poitevin Espace james Chambaud Lons vendredi 30 janvier 2026.
Thomas Poitevin
Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 17 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Seul en scène: De et par Thomas Poitevin
Après s’être fait connaître sur les réseaux et avec un 1er seul en scène à la critique élogieuse, Thomas Poitevin revient avec un spectacle encore en modelage c’est la suite de Thomas joue ses perruques sauf qu’il n’y a plus de perruques (ça me grattait trop) ; mais il y a toujours des personnages doux, durs, drôles, tristes, fous, folles, full de leurs petites névroses partageuses et qui se questionnent Peut-on regretter secrètement Jacques Chirac et pratiquer le langage inclusif ? Baby-shark est-il aujourd’hui un ado HPI ? À quel moment ai-je cru que porter une banane me rendrait cool ?…
Bref, c’est en modelage mais je vous promets que c’est riche. Pas gras, mais riche. .
Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 01 53 espace-chambaud@mairie-lons.fr
English : Thomas Poitevin
German : Thomas Poitevin
Italiano :
Espanol : Thomas Poitevin
L’événement Thomas Poitevin Lons a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Pau