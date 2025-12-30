THOMAS SII – COMPÉTITIF LE SOLO – PARIS Paris

THOMAS SII – COMPÉTITIF Début : 2026-03-28 à 20:00. Tarif : – euros.

THOMAS SII Bravo de lire ce descriptif, je te kiffe déjà ! Merci mais c’est quoi Compétitif ? L’histoire d’un gars, compétitif du préau à HEC puis en start-up au Nigeria, en passant par une lettre de motivation à Macron en 2012 (quand il était “de gauche”)Ça aurait pu s’appeler Meilleur Burnout mais c’est pas assez vendeur Toujours là ? Il se passe un truc entre nous ! Prends donc ta place et viens rigoler ! Les objets volumineux ne sont pas acceptés.La salle se réserve le droit de refuser les retardataires.PMR : Merci de contacter le théâtre en amont de la représentation afin d’anticiper votre venue et vous accueillir dans les meilleures conditions : contact@optick.frA partir de 7 ans

LE SOLO – PARIS 138 BOULEVARD RICHARD LENOIR 75011 Paris 75