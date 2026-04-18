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THOMAS SII – COMPÉTITIF LE SOLO – PARIS Paris

THOMAS SII – COMPÉTITIF LE SOLO – PARIS Paris

THOMAS SII – COMPÉTITIF LE SOLO – PARIS Paris samedi 18 avril 2026.

Lieu : LE SOLO - PARIS

Adresse : 138 BOULEVARD RICHARD LENOIR

Ville : 75011 Paris

Département : 75

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 20:00

THOMAS SII – COMPÉTITIF Début : 2026-04-18 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE SOLO – PARIS 138 BOULEVARD RICHARD LENOIR 75011 Paris 75

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