Thomas Wiesel : Société écrans Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-20 18:00 –

Gratuit : non 33 € / 36 € 33 € / 36 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/thomas-wiesel-societe-ecrans.html Tout public

One man show Thomas Wiesel est un humoriste lausannois. Après un premier spectacle en guise de présentation, capté en 2018, Thomas a rassuré sur son bonheur dans “Ça va”, en tournée de 2019 à 2021, avant d’enchaîner sur “Travaille” en 2023-24 et “Bonne Année ?” en 2024-25. Ces 4 spectacles sont disponibles en intégralité sur sa chaîne Youtube. Il râle dès qu’il doit s’éloigner de Lausanne, mais fait des efforts pour rendre visite au reste de la Suisse romande, ainsi que parfois en France, Belgique ou Québec, mais il faut demander vraiment gentiment. Représentation dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/thomas-wiesel-societe-ecrans.html



