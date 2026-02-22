Thorigné en fête MFR-CFA la Gautellerie Thorigné-sur-Dué
Animations pour toute la famille
Marché de printemps à la MFR (à partir de 10h), vide grenier (à partir de 8h), jeux bois, expos, peinture, photos, planches apéro sur réservation au 06 23 46 70 68 (à partir de 18h). .
MFR-CFA la Gautellerie 28 rue du Breil Thorigné-sur-Dué 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 33 24 mfr.thorignesurdue@mfr.asso.fr
English :
Entertainment for the whole family
