Thousand Degrees « La Grande Glitcherie » Grande Carène Brest

Grande Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Début : 2025-11-12 14:30:00

fin : 2025-11-12 16:30:00

2025-11-12

Après un concert explosif au Maquis, Thousand Degrees revient avec une épopée fantastique, entre concert et théâtre. Jaffard règle sur le monde de Skaty Sticks, mais Fridaka Low, Mokhtar et Castor Fripon ne comptent pas se laisser faire !

Un show délirant, drôle et inventif made in Brest !

Informations pratiques

A partir de 7 ans.

Durée 2h. .

Grande Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

