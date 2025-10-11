Threads of Kinship KADIST Paris

Threads of Kinship KADIST Paris samedi 11 octobre 2025.

Curatrices

Shona Mei Findlay, Yuan Fuca, Marie Martraire (KADIST) en conversation avec l’équipe curatoriale du He Art Museum

Artistes

Mercedes Azpilicueta, Gaëlle Choisne, Xyza Cruz Bacani, Yee I-Lann, Chen Jialu & Self-Comb Sisters, Tarik Kiswanson, Ma Qiusha, Ashmina Ranjit, Risham Syed, Sawangwongse Yawnghwe, Hu Yinping

En se centrant sur des perspectives non occidentales, l’exposition met en lumière des histoires souvent négligées de travail, de soin et de résistance, ainsi que les potentialités spéculatives qui en émergent. Le textile devient un vecteur de récits d’identité, de trauma, de communauté et d’histoire, tout en constituant un outil de survie et de solidarité, reliant ce qui pourrait autrement se délier.

Présentée à KADIST Paris et rassemblant une dizaine d’œuvres contemporaines, Threads of Kinship interroge la manière dont la parenté n’est pas seulement héritée mais aussi construite, et comment les fils les plus fragiles peuvent incarner les formes de résistance les plus fortes.

Threads of Kinship

Exposition du 11 octobre au 10 janvier 2025

Vernissage public : Vendredi 10 octobre 2025, 18h-21h

Exposition ouverte mercredi-vendredi 11h-19h & samedi 15h-19h (accès libre)

Organisée par KADIST en collaboration avec le He Art Museum (Shunde, Chine), Threads of Kinship s’inspire de l’héritage radical des “Sœurs aux Cheveux Peignés” (Self-Comb Sisters), des femmes du sud de la Chine qui, au début du XXe siècle, rejetèrent le mariage afin de former des communautés autonomes vivant de la production de soie. Dans cet acte de refus, discret mais profondément subversif, elles redéfinirent la féminité comme un engagement envers l’autonomie, la solidarité et les liens choisis.



Cette exposition marque la première étape d’une exposition présentée au He Art Museum au printemps 2026.

Du samedi 11 octobre 2025 au samedi 10 janvier 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 11h00 à 19h00

samedi

de 15h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T18:00:00+02:00

fin : 2026-01-10T20:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-11T15:00:00+02:00_2025-10-11T19:00:00+02:00;2025-10-15T11:00:00+02:00_2025-10-15T19:00:00+02:00;2025-10-16T11:00:00+02:00_2025-10-16T19:00:00+02:00;2025-10-17T11:00:00+02:00_2025-10-17T19:00:00+02:00;2025-10-18T15:00:00+02:00_2025-10-18T19:00:00+02:00;2025-10-22T11:00:00+02:00_2025-10-22T19:00:00+02:00;2025-10-23T11:00:00+02:00_2025-10-23T19:00:00+02:00;2025-10-24T11:00:00+02:00_2025-10-24T19:00:00+02:00;2025-10-25T15:00:00+02:00_2025-10-25T19:00:00+02:00;2025-10-29T11:00:00+02:00_2025-10-29T19:00:00+02:00;2025-10-30T11:00:00+02:00_2025-10-30T19:00:00+02:00;2025-10-31T11:00:00+02:00_2025-10-31T19:00:00+02:00;2025-11-01T15:00:00+02:00_2025-11-01T19:00:00+02:00;2025-11-05T11:00:00+02:00_2025-11-05T19:00:00+02:00;2025-11-06T11:00:00+02:00_2025-11-06T19:00:00+02:00;2025-11-07T11:00:00+02:00_2025-11-07T19:00:00+02:00;2025-11-08T15:00:00+02:00_2025-11-08T19:00:00+02:00;2025-11-12T11:00:00+02:00_2025-11-12T19:00:00+02:00;2025-11-13T11:00:00+02:00_2025-11-13T19:00:00+02:00;2025-11-14T11:00:00+02:00_2025-11-14T19:00:00+02:00;2025-11-15T15:00:00+02:00_2025-11-15T19:00:00+02:00;2025-11-19T11:00:00+02:00_2025-11-19T19:00:00+02:00;2025-11-20T11:00:00+02:00_2025-11-20T19:00:00+02:00;2025-11-21T11:00:00+02:00_2025-11-21T19:00:00+02:00;2025-11-22T15:00:00+02:00_2025-11-22T19:00:00+02:00;2025-11-26T11:00:00+02:00_2025-11-26T19:00:00+02:00;2025-11-27T11:00:00+02:00_2025-11-27T19:00:00+02:00;2025-11-28T11:00:00+02:00_2025-11-28T19:00:00+02:00;2025-11-29T15:00:00+02:00_2025-11-29T19:00:00+02:00;2025-12-03T11:00:00+02:00_2025-12-03T19:00:00+02:00;2025-12-04T11:00:00+02:00_2025-12-04T19:00:00+02:00;2025-12-05T11:00:00+02:00_2025-12-05T19:00:00+02:00;2025-12-06T15:00:00+02:00_2025-12-06T19:00:00+02:00;2025-12-10T11:00:00+02:00_2025-12-10T19:00:00+02:00;2025-12-11T11:00:00+02:00_2025-12-11T19:00:00+02:00;2025-12-12T11:00:00+02:00_2025-12-12T19:00:00+02:00;2025-12-13T15:00:00+02:00_2025-12-13T19:00:00+02:00;2025-12-17T11:00:00+02:00_2025-12-17T19:00:00+02:00;2025-12-18T11:00:00+02:00_2025-12-18T19:00:00+02:00;2025-12-19T11:00:00+02:00_2025-12-19T19:00:00+02:00;2025-12-20T15:00:00+02:00_2025-12-20T19:00:00+02:00;2025-12-24T11:00:00+02:00_2025-12-24T19:00:00+02:00;2025-12-25T11:00:00+02:00_2025-12-25T19:00:00+02:00;2025-12-26T11:00:00+02:00_2025-12-26T19:00:00+02:00;2025-12-27T15:00:00+02:00_2025-12-27T19:00:00+02:00;2025-12-31T11:00:00+02:00_2025-12-31T19:00:00+02:00;2026-01-01T11:00:00+02:00_2026-01-01T19:00:00+02:00;2026-01-02T11:00:00+02:00_2026-01-02T19:00:00+02:00;2026-01-03T15:00:00+02:00_2026-01-03T19:00:00+02:00;2026-01-07T11:00:00+02:00_2026-01-07T19:00:00+02:00;2026-01-08T11:00:00+02:00_2026-01-08T19:00:00+02:00;2026-01-09T11:00:00+02:00_2026-01-09T19:00:00+02:00;2026-01-10T15:00:00+02:00_2026-01-10T19:00:00+02:00

KADIST 21 Rue des Trois Frères 75018 Paris

https://kadist.org/program/threads-of-kinship/ +33142518349 communication@kadist.org https://www.facebook.com/kadistonline/ https://www.facebook.com/kadistonline/ https://twitter.com/kadistkadist