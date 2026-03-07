Thredd • Small Pleasures SUPERSONIC Paris

THREDD (22h30)

(Indie – Scenic Route Records – Londres, UK)

Thredd est le projet collaboratif des musiciens Will Lister, Max Winter et Imogen and The Knife – le premier (et unique) groupe issu de la résidence Laylow, lieu emblématique de l’ouest londonien. Leur premier album, *It’s Lovely, Come On In*, est sorti en août 2025 chez Scenic Route. Une tournée au Royaume-Uni a suivi, avec notamment un concert à guichets fermés au Spanners de Londres. Le projet a vu le jour en novembre 2023, lorsque le trio a transformé le sous-sol de Laylow en studio éphémère et composé de nouveaux morceaux à jouer en live tous les mercredis pendant quatre semaines consécutives. Sans temps à perdre, ils ont privilégié l’instinct à la perfection, façonnant un son qu’ils qualifient de « cold pop » : atmosphérique et émotionnellement direct, avec des mélodies incisives qui tranchent avec des arrangements texturés et mélancoliques. Dans les années précédant leur résidence, le trio partageait un studio dans le sud de Londres, perfectionnant leurs talents respectifs : la programmation et la production complexes de la batterie par Will, la maîtrise intuitive de l’harmonie et des arrangements par Max, et le lyrisme, la mélodie et la voix saisissantes d’Imogen. Cette combinaison est à la fois familière et novatrice ; une musique qui semble immédiate mais qui se révèle encore plus enrichissante à chaque écoute.

Les 3 influences : Prewn, Fine, Acopia

https://www.youtube.com/watch?v=R_ksp-DD6vQ…

SMALL PLEASURES (21h30)

(Post punk – Victoria, CAN)

Small Pleasures est un duo post-punk de Victoria au Canada.

Inspiré par les pionniers de la dark wave du début des années 80, le groupe est une fusion entre la basse fuzz de Viny, soutenue par la batterie texturée et le synthé de Nevada.

En janvier, Small Pleasures a enregistré leurs deuxième album au studio The Hive avec Colin Stewart. Sortie prévue pour l’été 2026. Après avoir tourné au Japon, plusieurs fois en France et joué à travers le Canada, le groupe sera de retour en Europe en avril avec des dates en Allemagne, Autriche et France.

Les 3 influences : Sonic Youth, A Place To Bury Strangers & Joy Division

https://smallpleasuresmusic.bandcamp.com/music

https://www.youtube.com/@SmallPleasuresmusic

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Vendredi 17 Avril 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Jockstrap, Sorry et Water From Your Eyes.

Le vendredi 17 avril 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T19:00:00+02:00_2026-04-17T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/4fcUXurtA https://fb.me/e/4fcUXurtA



Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire

