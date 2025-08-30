Three Birds Whisper Live au Bamagotchi Dijon
Three Birds Whisper Live au Bamagotchi Dijon samedi 24 janvier 2026.
Three Birds Whisper Live au Bamagotchi
3 Rue du Faubourg Raines Dijon Côte-d’Or
Gagne 2 bières à déguster avec ton amour ou ami(e) pour le concert de Three Birds Whisper au Bamagotchi Dijon le 24 janvier 2026 à 20h
Ne manquez pas cette occasion de découvrir ou de redécouvrir la puissance émotionnelle de leurs chansons. Une expérience musicale intense vous attend, pleine de surprises et de moments magiques.
Rejoignez-nous pour une soirée mémorable et faites partie de la famille Three Birds Whisper ! Partagez l’événement avec vos amis, invitez vos proches et aidez-nous à faire grandir notre communauté !
Pour ne rien manquer, réservez votre soirée du 24 janvier ! Plus d’informations:
Site: https://tbw.fr
Spotify: https://open.spotify.com/artist/7CLfyXK1V1a4QOK6pkLQ8F?si=EXVf8zz_Qk6uuYBanw6IPg
Deezer: https://www.deezer.com/fr/artist/101383832
Apple Music: https://music.apple.com/artist/three-birds-whisper/1524263862
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCBYWIVCf9IYenYiDVtQ06ig/featured?sub_confirmation=1
Facebook: https://www.facebook.com/tbwband/
Instagram: https://www.instagram.com/threebirdswhisper/
Soundcloud: https://soundcloud.com/tbwband
Tiktok: https://www.tiktok.com/@threebirdswhisper
3 Rue du Faubourg Raines Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 34 39 60
