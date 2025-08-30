Three Birds Whisper Live au Bamagotchi Dijon

Three Birds Whisper Live au Bamagotchi Dijon samedi 24 janvier 2026.

Three Birds Whisper Live au Bamagotchi

3 Rue du Faubourg Raines Dijon Côte-d’Or

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24 23:30:00

2026-01-24

Gagne 2 bières à déguster avec ton amour ou ami(e) pour le concert de Three Birds Whisper au Bamagotchi Dijon le 24 janvier 2026 à 20h

Ne manquez pas cette occasion de découvrir ou de redécouvrir la puissance émotionnelle de leurs chansons. Une expérience musicale intense vous attend, pleine de surprises et de moments magiques.

Rejoignez-nous pour une soirée mémorable et faites partie de la famille Three Birds Whisper ! Partagez l’événement avec vos amis, invitez vos proches et aidez-nous à faire grandir notre communauté !

Pour ne rien manquer, réservez votre soirée du 24 janvier ! Plus d’informations:

Site: https://tbw.fr

Spotify: https://open.spotify.com/artist/7CLfyXK1V1a4QOK6pkLQ8F?si=EXVf8zz_Qk6uuYBanw6IPg

Deezer: https://www.deezer.com/fr/artist/101383832

Apple Music: https://music.apple.com/artist/three-birds-whisper/1524263862

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCBYWIVCf9IYenYiDVtQ06ig/featured?sub_confirmation=1

Facebook: https://www.facebook.com/tbwband/

Instagram: https://www.instagram.com/threebirdswhisper/

Soundcloud: https://soundcloud.com/tbwband

Tiktok: https://www.tiktok.com/@threebirdswhisper

3 Rue du Faubourg Raines Dijon 21000 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

