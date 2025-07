Three Birds Whisper Live au Bar le CAJU Saint-André-les-Vergers

Three Birds Whisper Live au Bar le CAJU Saint-André-les-Vergers samedi 26 juillet 2025.

Three Birds Whisper Live au Bar le CAJU

Bar le CAJU Saint-André-les-Vergers Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 20:30:00

fin : 2025-07-26 23:30:00

Date(s) :

2025-07-26

Une soirée pleine d’émotions et de bonne musique vous attend dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir (ou redécouvrir) le talent de ce groupe captivant !



Ambiance parfaite, bières* artisanales à déguster et musique live… Que demander de plus ?

Réservez votre soirée et rejoignez-nous au CAJU pour un moment Inoubliable.



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération)



Bar le CAJU Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 6 02 50 69 76 booking@tbw.fr

L’événement Three Birds Whisper Live au Bar le CAJU Saint-André-les-Vergers a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de Tourisme Troyes la Champagne