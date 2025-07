Three Birds Whisper Live au Ranch Troyes

Three Birds Whisper Live au Ranch Troyes jeudi 24 juillet 2025.

Three Birds Whisper Live au Ranch

Bar le Ranch Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 19:00:00

fin : 2025-07-24 22:00:00

Date(s) :

2025-07-24

Une soirée placée sous le signe de la paix, de l’amour… et du rock’n’roll.

Au programme des compositions intenses et sincères, entre rock alternatif, poésie engagée et mélodies envoûtantes.

Venez partager ce moment avec nous et vibrer au son de nos guitares et de nos histoires.

Entrée libre participation au chapeau.

Paix, amour et rock’n’roll… on vous attend nombreux ! .

Bar le Ranch Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 02 50 69 76 booking@tbw.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Three Birds Whisper Live au Ranch Troyes a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de Tourisme Troyes la Champagne