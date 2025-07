THREE SECOND KISS EN CONCERT Nasbinals

THREE SECOND KISS EN CONCERT Nasbinals samedi 16 août 2025.

THREE SECOND KISS EN CONCERT

Le Déroc Nasbinals Lozère

Tarif : 55 – 55 – 60 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

Dans le cadre du festival Mordorfest 15 & 16 août 2025 à la Cascade du Déroc à Nasbinals

THREE SECOND KISS est un superbe trio guitare basse batterie tout aussi rythmique que bruitiste dont les concerts transpiraient l’énergie et le fuzz dans les 10/15 premières années du 21ième siècle (2)…

Dans le cadre du festival Mordorfest 15 & 16 août 2025 à la Cascade du Déroc à Nasbinals

THREE SECOND KISS est un superbe trio guitare basse batterie tout aussi rythmique que bruitiste dont les concerts transpiraient l’énergie et le fuzz dans les 10/15 premières années du 21ième siècle (2)…

La première écoute de ce septième album sonne comme un retour évident aux rock noise des années 90. On y entend autant les influences Slowdime (Fugazi & co.) que des attirances vers un rock à guitares plus alambiquées (entre JUNE OF 44 et US MAPLE pour simplifier…). La voix posée mais écorchée de Massimo MOSCA (3) me rappelle parfois le timbre de Vic CHESNUTT, c’est étonnant. La pochette sobre de Jeff MUELLER ou le mix de Don ZIENTARA (habitué à enregistrer FUGAZI) est aussi source de nostalgie. Le petit piano à la SATIE avec son doux regard en arrière sonne aussi le repli (‘intermission N.1’).

Pour écouter https://threesecondkiss.bandcamp.com/album/from-fire-i-save-the-flame .

Le Déroc Nasbinals 48260 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr

English :

As part of the Mordorfest festival? August 15 & 16, 2025 at Cascade du Déroc in Nasbinals

THREE SECOND KISS is a superb guitar-bass-drums trio as rhythmic as they are noisy, whose live shows exuded energy and fuzz in the first 10/15 years of the 21st century (2)…

German :

Im Rahmen des Festivals Mordorfest? 15. & 16. August 2025 an der Cascade du Déroc in Nasbinals

THREE SECOND KISS ist ein großartiges Gitarren-Bass-Schlagzeug-Trio, das ebenso rhythmisch wie noisig ist und dessen Konzerte in den ersten 10/15 Jahren des 21. Jahrhunderts vor Energie und Fuzz nur so strotzten (2)…

Italiano :

Nell’ambito del festival Mordorfest? 15 e 16 agosto 2025 alla Cascade du Déroc di Nasbinals

I THREE SECOND KISS sono un superbo trio di chitarra, basso e batteria, tanto ritmici quanto rumorosi, i cui concerti trasudavano energia e fuffa nei primi 10/15 anni del XXI secolo (2)…

Espanol :

En el marco del festival Mordorfest ? 15 y 16 de agosto de 2025 en la Cascade du Déroc de Nasbinals

THREE SECOND KISS es un magnífico trío de guitarra, bajo y batería, tan rítmico como ruidoso, cuyos conciertos destilaban energía y fuzz en los primeros 10/15 años del siglo XXI (2)…

L’événement THREE SECOND KISS EN CONCERT Nasbinals a été mis à jour le 2025-07-10 par 48-CDT48