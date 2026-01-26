Three Swingig Tenors CafeMusic Mont-de-Marsan
Three Swingig Tenors CafeMusic Mont-de-Marsan samedi 7 mars 2026.
Three Swingig Tenors
CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
SCOTT HAMILTON MICHEL PASTRE HARRY ALLEN
Réunis à l’initiative de Michel Pastre, Scott Hamilton et Harry Allen rejoignent une rythmique piano-contrebasse-batterie prête à vous faire lever de vos sièges ! Une occasion bien trop rare d’entendre que le swing est l’un des plus beaux accents que connaisse le jazz. .
CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Three Swingig Tenors
L’événement Three Swingig Tenors Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Mont-de-Marsan