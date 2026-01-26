Three Swingig Tenors CafeMusic Mont-de-Marsan

Three Swingig Tenors

CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

SCOTT HAMILTON MICHEL PASTRE HARRY ALLEN

Réunis à l’initiative de Michel Pastre, Scott Hamilton et Harry Allen rejoignent une rythmique piano-contrebasse-batterie prête à vous faire lever de vos sièges ! Une occasion bien trop rare d’entendre que le swing est l’un des plus beaux accents que connaisse le jazz. .

CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92

English : Three Swingig Tenors

