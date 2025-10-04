Three Times Left is Right Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Three Times Left is Right Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement samedi 4 octobre 2025.

Three Times Left is Right

Samedi 4 octobre 2025 à partir de 19h30.

Dimanche 5 octobre 2025 à partir de 16h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-10-04 19:30:00

Performance en néerlandais sous-titrée en français.

Three Times Left is Right performe et interroge le défi de la cohabitation entre des opposés radicaux sous un même toit. Ce portrait de famille explore la relation entre la droite populiste et la gauche libérale à l’intérieur d’une boite noire scindée en deux par un grand écran vidéo.











Face-à-face brûlant entre amour et idéologie, Three Times Left is Right performe et interroge le défi de la cohabitation entre des opposés radicaux sous un même toit. Ce portrait de famille explore la relation entre la droite populiste et la gauche libérale à l’intérieur d’une boite noire scindée en deux par un grand écran vidéo. Julian Hetzel s’inspire ici d’un foyer viennois réel et emblématique un sociologue et professeur d’université allemand, de gauche et de son ancienne étudiante, aujourd’hui intellectuelle et figure de proue de la nouvelle droite et du mouvement identitaire en Autriche et en Allemagne. Le couple a trois enfants et négocie quotidiennement des positions apparemment irréconciliables… à la table de la cuisine. Chaque jour, ils ont cette conversation que leur pays n’ose pas avoir. L’actrice Kristien de Proost et son compagnon dans la vie, l’acteur et auteur flamand Josse De Pauw, incarnent ce couple où se joue quotidiennement la proximité de la haine et de l’amour.









Le Studio Julian Hetzel conçoit des projets artistiques qui mélangent le théâtre contemporain, la performance et les arts visuels. C’est par une dimension politique et une approche documentaire de son travail que Julian Hetzel expérimente, de manière créative, des problématiques telles que les dilemmes entre les principes éthiques, les économies invisibles et les structures de pouvoir cachées, qui gouvernent une certaine partie du monde. .

