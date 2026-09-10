Informations pratiques

Threshold, Angela Rabaglio & Micaël Florentz – Cie Tumbleweed Triangle, cité de la danse Rennes Vendredi 20 novembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Une atmosphère sonore enveloppante, puis des solos bondissants et un duo tourbillonnant que l’on voudrait sans fin grâce à une écriture du mouvement maîtrisée et hypnotique.

Ce Threshold (seuil en anglais) nous baigne tout d’abord dans une atmosphère sonore étrange. S’ensuivent des solos entrecroisés, de bonds elliptiques en ondulations. Puis un duo tourbillonnant, fluide et délicat nous plonge dans une prodigieuse course des planètes que l’on voudrait sans fin.

La magie de cette pièce tient à une écriture du mouvement maîtrisée et hypnotique, mais aussi aux notions de saturation et de latence que les deux artistes explorent dans le travail du son, du mouvement et de la lumière. Cette subtile désynchronisation révèle la fragilité de la relation mais aussi l’élan que permet cet espace – comme autant de seuils à franchir.

Le Triangle X Festival TNB

[https://letriangle.org/agenda/2026-2027/threshold](https://letriangle.org/agenda/2026-2027/threshold)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-20T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-20T19:45:00.000+01:00

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Triangle, cité de la danse Boulevard de Yougoslavie rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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