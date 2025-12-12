Thriller intéractif Trégastel
Thriller intéractif Trégastel mardi 13 janvier 2026.
Thriller intéractif
Place Sainte-Anne Trégastel Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-13 14:30:00
fin : 2026-01-24 15:30:00
2026-01-13 2026-01-23 2026-01-24
Vous avez aimé Le Nom de la Rose ? Vous adorerez Lux in tenebris. Vous voilà propulsé dans un thriller/BD médiéval dont vous êtes le héros. Muni d’une tablette et d’un casque audio, vous sillonnez le village et déambulez d’un panneau à l’autre à la recherche des indices qui vous permettront de démasquer le coupable. .
Place Sainte-Anne Trégastel 22730 Côtes-d'Armor Bretagne
