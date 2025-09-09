Through The Grapevine – Alexander Vantournhout L’Auditorium Rezé

Through The Grapevine – Alexander Vantournhout L’Auditorium Rezé mardi 27 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-27 20:00 – 21:30

Gratuit : non 8€ à 18€

Jouant de leurs différences physiques, ils déroulent un mouvement ininterrompu composé d’entrelacements et de portés. Ils relèvent avec puissance et humour le défi de trouver l’équilibre à deux. Le trompe-l’œil s’installe à l’intérieur même des corps, faisant apparaître de nouvelles formes corporelles ludiques, aux multibras et à mille-pattes. Moment de grâce insaisissable.

L’Auditorium Rezé 44400

https://billetterie.lasoufflerie.org/agenda/170-through-the-grapevine