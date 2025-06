Thue et Mue en musique Thue et Mue 21 juin 2025 18:00

Calvados

Thue et Mue en musique Place des Canadiens Thue et Mue Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21 20:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Cette année, pour sa 8ème édition, la traditionnelle fête de Thue et Mue se transforme en Fête de la musique ! À cette occasion, des musiciens et chanteurs amateurs du territoire se produiront tout l’après-midi à différents endroits de Bretteville L’Orgueilleuse, et le groupe Philly’s Hot Loaders viendra clore en fanfare cette journée !

PROGRAMME

• À 13h espace vert à côté du gymnase Victor Lorier Les 5 cops et Dolly Plane

Composé de 3 guitaristes, un bassiste, un batteur et une choriste, ces 6 compagnons de route vous proposent des compositions avec des textes et des musiques entraînantes qui vous invitent à les accompagner en chantant.

• À 14h30 Agora (derrière le Studio) Teenvasion

Teenvasion est un groupe de jeunes musiciens, amoureux de rock et de hardrock. Ils font des reprises de Nirvana, Kiss, Téléphone…

• À 16h Place des Canadiens Tourn’pakalo

L’objectif de Tourn’pakalo est de se réunir autour d’un programme de reprises pop rock à partager en public.

• À 18h Place des Canadiens Philly’s Hot Loaders

Les Philly’s Hot Loaders font rutiler le swing partout où on les invite. Cependant les réduire à cette seule esthétique ne serait pas conforme à la réalité de leurs spectacles. C’est avec un esprit carrément punk n’roll qu’ils abordent le show et qu’ils dépoussièrent le genre, le ramenant au panthéon des musiques actuelles ! Avec Walkin’, les Hot Loaders s’inventent un show à l’américaine sur fond de drive in et de Cadillac et vous emmènent dans un spectacle qui sent bon les patates rôties et l’eau de Cologne frelatée. La rue est leur dancefloor, leur parquet le macadam, Philly’s Hot Loaders ? Amazing fanfare !

Le comité des fêtes de Bretteville l’Orgueilleuse proposera une buvette Place des Canadiens.

Entrée libre

Place des Canadiens

Thue et Mue 14740 Calvados Normandie +33 2 31 80 47 07 culture@thueetmue.fr

English : Thue et Mue en musique

This year, for its 8th edition, the traditional fête de Thue et Mue is transformed into a Fête de la musique! Local amateur musicians and singers will be performing all afternoon at various locations in Bretteville L?Orgueilleuse, and the band Philly?s Hot Loaders will be bringing the day to a close with a fanfare!

PROGRAM

1 p.m. green space next to the Victor Lorier gymnasium: Les 5 cops and Dolly Plane

Made up of 3 guitarists, a bassist, a drummer and a backing vocalist, these 6 fellow travelers offer up compositions with catchy lyrics and music, inviting you to sing along.

at 2.30pm ? Agora (behind the Studio): Teenvasion

Teenvasion is a group of young musicians who love rock and hardrock. They play covers of Nirvana, Kiss, Téléphone?

at 4pm ? Place des Canadiens Tourn?pakalo

The aim of Tourn?pakalo is to get together around a program of pop rock covers to share in public.

? 6pm ? Place des Canadiens Philly?s Hot Loaders

The Philly?s Hot Loaders make swing shine wherever they’re invited. But to reduce them to this single aesthetic would not be consistent with the reality of their shows. They approach their shows with a downright punk n?roll spirit, dusting off the genre and bringing it back into the pantheon of contemporary music! With Walkin? the Hot Loaders invent an American-style show set against a backdrop of drive-ins and Cadillacs, taking you on a journey that smells of roast potatoes and adulterated cologne. The street is their dancefloor, their parquet their tarmac, Philly?s Hot Loaders? Amazing fanfare!

The Comité des fêtes de Bretteville l?Orgueilleuse will be serving refreshments at Place des Canadiens.

Free admission

German : Thue et Mue en musique

Dieses Jahr wird das traditionelle Fest von Thue et Mue zum achten Mal zum Musikfest! Zu diesem Anlass treten den ganzen Nachmittag über Amateurmusiker und -sänger aus der Region an verschiedenen Orten in Bretteville L?Orgueilleuse auf, und die Gruppe Philly?s Hot Loaders wird den Tag mit Fanfarenklängen beenden!

PROGRAMM

? um 13 Uhr ? auf der Grünfläche neben der Sporthalle Victor Lorier: Les 5 cops und Dolly Plane

Bestehend aus 3 Gitarristen, einem Bassisten, einem Schlagzeuger und einer Chorsängerin, bieten Ihnen diese 6 Weggefährten Kompositionen mit mitreißenden Texten und Musik, die Sie dazu einladen, sie beim Singen zu begleiten.

? um 14:30 Uhr ? Agora (hinter dem Studio): Teenvasion

Teenvasion ist eine Gruppe junger Musiker, die in Rock und Hardrock verliebt sind. Sie spielen Coverversionen von Nirvana, Kiss, Téléphone?

? um 16 Uhr ? Place des Canadiens Tourn?pakalo

Das Ziel von Tourn?pakalo ist es, sich um ein Programm von Pop-Rock-Covern zu versammeln, die vor Publikum gespielt werden.

? um 18 Uhr ? Place des Canadiens Philly?s Hot Loaders

Die Philly?s Hot Loaders lassen den Swing überall dort, wo man sie einlädt, glänzen. Doch sie nur auf diese Ästhetik zu reduzieren, würde der Realität ihrer Auftritte nicht gerecht werden. Sie gehen mit einem regelrechten Punk-N?Roll-Geist an die Show heran und entstauben das Genre, indem sie es in den Pantheon der aktuellen Musik zurückbringen! Mit Walkin? erfinden die Hot Loaders eine Show im amerikanischen Stil mit Drive-Ins und Cadillacs und nehmen Sie mit in eine Show, die nach Bratkartoffeln und gepanschtem Kölnisch Wasser duftet. Die Straße ist ihr Dancefloor, ihr Parkett der Makadam, Philly?s Hot Loaders? Amazing Fanfare!

Das Festkomitee von Bretteville l’Orgueilleuse wird auf der Place des Canadiens einen Getränkestand anbieten.

Freier Eintritt

Italiano :

Quest’anno, per la sua ottava edizione, il tradizionale festival Thue et Mue si trasforma in un festival musicale! Musicisti e cantanti amatoriali locali si esibiranno per tutto il pomeriggio in vari luoghi di Bretteville L’Orgueilleuse e la band Philly’s Hot Loaders chiuderà la giornata in bellezza!

PROGRAMMA

ore 13:00 spazio verde accanto alla palestra Victor Lorier: Les 5 cops e Dolly Plane

Composti da 3 chitarristi, un bassista, un batterista e una corista, questi 6 compagni di viaggio suoneranno canzoni e testi in levare, invitandovi a cantare con loro.

alle 14.30 ? Agorà (dietro lo Studio): Teenvasion

I Teenvasion sono un gruppo di giovani musicisti che amano il rock e l’hard rock. Suonano cover di Nirvana, Kiss, Téléphone?

alle 16:00? Piazza dei Canadesi: Tourn?pakalo

L’obiettivo del Tourn?pakalo è quello di riunirsi per eseguire un programma di cover pop rock in pubblico.

alle 18:00 Piazza dei Canadesi I Philly’s Hot Loaders

I Philly’s Hot Loaders fanno brillare lo swing ovunque siano invitati. Ma ridurli a questa estetica non sarebbe coerente con la realtà dei loro spettacoli. Essi affrontano i loro spettacoli con uno spirito decisamente punk n’roll, rispolverando il genere e riportandolo nel pantheon della musica contemporanea! Con Walkin? gli Hot Loaders inventano uno spettacolo in stile americano sullo sfondo di drive-in e Cadillac, accompagnandovi in un viaggio che profuma di patate arrosto e colonia adulterata. La strada è la loro pista da ballo, il parquet il loro asfalto, gli Hot Loaders di Philadelphia? Un’incredibile brass band!

Il Comitato del Festival di Bretteville l’Orgueilleuse venderà un rinfresco in Place des Canadiens.

Ingresso libero

Espanol :

Este año, en su 8ª edición, el tradicional festival Thue et Mue se transforma en un festival de música Músicos y cantantes aficionados locales actuarán durante toda la tarde en varios locales de Bretteville L’Orgueilleuse, y el grupo Philly’s Hot Loaders pondrá el broche final a la jornada

PROGRAMA

13:00 h espacio verde junto al gimnasio Victor Lorier: Les 5 cops y Dolly Plane

Formados por 3 guitarristas, un bajista, un batería y un corista, estos 6 compañeros de viaje tocarán canciones alegres y con letra que invitan a cantar.

a las 14.30 h ? Ágora (detrás del Estudio): Teenvasion

Teenvasion es un grupo de jóvenes músicos amantes del rock y del hard rock. Tocan versiones de Nirvana, Kiss, Téléphone?

a las 16h ? Plaza de los Canadiens Tourn?pakalo

El objetivo de Tourn?pakalo es reunirse para interpretar en público un programa de versiones de pop rock.

a las 18h ? Plaza de los Canadienses Philly’s Hot Loaders

Los Philly?s Hot Loaders hacen brillar el swing allí donde se les invita. Pero reducirlos a esta estética no sería coherente con la realidad de sus espectáculos. Abordan sus espectáculos con un espíritu francamente punk n?roll, desempolvando el género y devolviéndolo al panteón de la música contemporánea Con Walkin?, los Hot Loaders inventan un espectáculo a la americana con un telón de fondo de autocines y Cadillacs, que te lleva en un viaje que huele a patatas asadas y colonia adulterada. La calle es su pista de baile, su parqué su asfalto, Philly’s Hot Loaders? Una banda de música increíble

El Comité de Fiestas de Bretteville l’Orgueilleuse venderá refrescos en la Place des Canadiens.

Entrada gratuita

L’événement Thue et Mue en musique Thue et Mue a été mis à jour le 2025-06-13 par OT Caen la Mer