ThxSoMch – PETIT BAIN Paris

ThxSoMch Début : 2025-12-04 à 19:30. Tarif : – euros.

VERYSHOW PRODUCTIONS PRÉSENTE : ThxSoMch ThxSoMch est un artiste inclassable, connu pour transformer des pensées intrusives en hymnes. Il s’est fait remarquer avec des morceaux bruts et chaotiques comme « Spit In My Face! », mais a rapidement prouvé qu’il n’était pas un artiste à une seule facette. Sa musique brouille les frontières entre l’alternatif, l’emo et la pop expérimentale—à la fois violente, vulnérable et sarcastique. Après avoir disparu au Brésil pendant 7 mois, sans téléphone ni notion du temps, il est revenu plus affûté, plus étrange et plus lucide. Son travail ressemble désormais à une conversation avec la partie de soi qu’on préfère ignorer—sombre, drôle et douloureusement honnête.

PETIT BAIN 7 PORT DE LA GARE 75013 Paris 75