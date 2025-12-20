THY CATAFALQUE BONG-RA – ANTIROUILLE Montpellier

THY CATAFALQUE BONG-RA Début : 2026-03-27 à 20:30. Tarif : – euros.

Thy Catafalque (HONGRIE) – Avant-garde metalConçu à l’origine comme un projet de black metal à la fin des années 1990, Thy Catafalque est depuis devenu l’une des voix les plus distinctives de la musique expérimentale moderne. S’inspirant largement des racines culturelles de Kátai, le projet intègre des mélodies et des paroles folkloriques hongroises à des arrangements progressifs et des synthés luxuriants.Les albums de Thy Catafalque, acclamés par la critique, notamment Rengeteg, Meta, Naiv et Vadak, ont été salués pour leur originalité, leur ampleur musicale et leur profondeur émotionnelle. Le projet étant à l’origine une entreprise solo de Tamás Kátai en studio, les concerts sont relativement rares. Ne manquez donc pas l’occasion de les voir en live !Bong-ra (metal industriel breakcore – NL)BONG-RA est devenu l’un des pionniers du breakcore, genre électro extrême. La carrière musicale de Jason Kohnen (Bong-Ra) a débuté en 1988, au chant et à la basse du groupe underground néerlandais de crust/death/grindcore BLUUURGH…, avec un EP et un LP. Il a ensuite fondé le groupe doom CELESTIAL SEASON en 1991, l’un des groupes doom les plus populaires après Peaceville 3 à l’époque. 1996 marque sa rupture avec le métal et son épanouissement musical dans la musique électronique. 1998 voit la sortie du premier album de BONG-RA, suivi d’une Peel Session en 2002. S’ensuivent de nombreuses sorties sur des labels prestigieux.Après une pause de quelques années, avec des expérimentations musicales dans le Doom, l’Electronica et le Jazz.

ANTIROUILLE 12 RUE ANATOLE FRANCE 34000 Montpellier 34