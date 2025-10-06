THYLACINE – LE LIBERTE Rennes

THYLACINE Début : 2026-04-03 à 19:30. Tarif : – euros.

Le festival Mythos présente ThylacineFrance / Electro-PopIl faut parfois se déraciner pour s’accorder avec soi-me^me et avec le monde alentour.C’est en tout cas selon ce pre´cepte qui lui a jusqu’ici si bien re´ussi que Thylacine a de´cide´ de poursuivre sa que^te cre´ative. L’artiste qu’on a suivi a` bord du Transsibe´rien, sur les routes de la Cordille`re des Andes et des I^les Fe´roe´, ou en Turquie pour y apprendre a` jouer du bag?lama, a de´cide´ pour son nouvel album Roads vol. 3 de s’e´loigner a` nouveau des automatismes cre´atifs de son studio parisien. Lui, qui confesse avoir du mal a` composer deux morceaux dans un seul et me^me endroit, a cette fois de´cide´ d’arpenter pendant trois mois un nouveau continent.

LE LIBERTE ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes 35