Thylacine, Vraell La Vapeur Dijon

Thylacine, Vraell

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06 23:30:00

2026-02-06

Après la Sibérie, les Andes, les Îles Féroé ou la Turquie, Thylacine poursuit sa quête créative sur les routes dans sa caravane-studio pour composer Roads vol. 3. Un voyage de trois mois loin de Paris, dont est né un vertige créatif nourri par ses doutes et le monde qui l’entoure.

Vraell (de son vrai nom Alessio Scozzaro) est un musicien londonien de formation classique qui publie de la musique sous le pseudonyme Vraell depuis début 2019, se constituant rapidement un public en ligne pour ses sons éthérés. Ses chansons telles que Between sont récemment devenues des sensations virales ainsi qu’utilisées par BBC Earth. Scozzaro s’inspire de compositeurs tels que Gustsavo Santaolalla et d’actes contemporains tels que Sufjan Stevens et RY X, l’écriture de Scozzaro explore des thèmes lourds et personnels, transformant ces sujets en remèdes relatables et émotifs .

