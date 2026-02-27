Thylacine + Vraell Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-24 20:00 –

Gratuit : non 38,80 € à 59,20 € 38,80 € à 59,20 € Billetteries : ticketmaster.fr/fr/manifestation/thylacine-billet/idmanif/624250/idtier/5689485 Tout public

Concerts Thylacine : Il faut parfois se déraciner pour s’accorder avec soi-même et avec le monde alentour.C’est en tout cas selon ce précepte qui lui a jusqu’ici si bien réussi que Thylacine a décidé de poursuivre sa quête créative. L’artiste qu’on a suivi à bord du Transsibérien, sur les routes de la Cordillère des Andes et des Îles Féroé, ou en Turquie pour y apprendre à jouer du ba?lama, a décidé pour son nouvel album, « Roads vol. 3 », de s’éloigner à nouveau des automatismes créatifs de son studio parisien. Lui, qui confesse avoir du mal à composer deux morceaux dans un seul et même endroit, a cette fois décidé d’arpenter pendant trois mois un nouveau continent.Toujours embarqué dans sa désormais fameuse caravane flamboyante, une Airstream de 1972 équipée pour enregistrer, travailler et interpréter ses voyages pas comme les autres, William Rezé-Thylacine s’est donné le temps dont il avait besoin. Ce temps qui manque quand on est ensablé dans la routine et le rythme des tournées, ce temps qu’il faut pour que les voyages soient d’authentiques expériences et que l’intuition se transforme en une matière toujours plus audacieuse et originale.Cet album s’annonce à l’image d’un étonnant périple. Un véritable vertige créatif, résultat de profondes interrogations sur son art et sa pratique face aux équilibres du monde qui l’entoure.Une nouvelle odyssée musicale qui fait de Thylacine un artiste fondamentalement unique en son genre. + en 1ère partie : Vraell

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

