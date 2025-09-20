THYM’ RALLYE Église Saint-Blaise Thimert-Gâtelles

THYM’ RALLYE Église Saint-Blaise Thimert-Gâtelles samedi 20 septembre 2025.

THYM’ RALLYE 20 et 21 septembre Église Saint-Blaise Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Commune de Thimert-Gâtelles vous propose pour la deuxième année de participer au Rallye-Jeu à la découverte des trésors cachés de six villages du Thymerais, avec cette année pour pour fil conducteur « Les Contes de notre Enfance ».

En profitant de ces deux jours résolvez les énigmes qui vous sont proposées pour découvrir les lieux, les contes et reconstituer la phrase mystère !

Nombreux lots à gagner.

Autres Communes participantes : Châteauneuf-en-Thymerais, Saint-Jean de Rebervilliers, Saint-Maixme Hauterive, Chêne-Chenu, Saint-Sauveur Marville.

Livret-Jeu à retirer en Mairie dans la semaine précédant les Journées Européennes du Patrimoine.

Église Saint-Blaise Rue de l’Étang, 28170 Gâtelles Thimert-Gâtelles 28170 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 41 10 01 21 https://www.patrimoine-thimert-gatelles.fr Fondée au XIIe, sous l’appartenance du riche chapitre cathédral de Chartres, l’essentiel de l’édifice date cependant du début du XVIe, avec la reconstruction et l’embellissement financés par la famille d’Illiers, sous les auspices des Doyens Charles et Miles. Sise dans son enclos paroissial, elle surprend le visiteur par ses proportions, au regard du modeste village qu’elle domine. Sont à voir, son portail principal typiquement Renaissance, dans la sacristie un rare retable de pierre de grande valeur dont le style et la finesse du décor rappellent le tour de chœur de Chartres, verrières et boiseries du chœur, Pietà et Vierge à l’enfant de la 2e travée nord, entraits sculptés de la charpente.

La Commune de Thimert-Gâtelles vous propose pour la deuxième année de participer au Rallye-Jeu à la découverte des trésors cachés de six villages du Thymerais, avec cette année pour pour fil « Les de…

N L-S