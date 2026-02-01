Ti canaille, à l’accordage ! Théâtre Carentan-les-Marais
Ti canaille, à l’accordage ! Théâtre Carentan-les-Marais jeudi 26 février 2026.
Ti canaille, à l’accordage !
Théâtre Rue de la halle Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 16:00:00
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
Les normands d’Olifan nous embarquent dans une nouvelle traversée musicale à la rencontre de toutes les musiques du monde avec leur 5e album. .
Théâtre Rue de la halle Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 74 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ti canaille, à l’accordage ! Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Baie du Cotentin