« Ti Fewm an nou « , Ti Fewm an nou, Bouillante

« Ti Fewm an nou » 5 et 6 juin Ti Fewm an nou Guadeloupe

7€

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T20:30:00+02:00 – 2026-06-07T00:30:00+02:00

Ti Fewn an nou est une ferme ou vous pourrez vous évader et rencontrer Jocelyne, la propriétaire qui vous fera découvrir les savoirs-faire d’antan issus des jardins.

Jocelyne vous proposera des activités autour de l’agro transformation à partir de la culture vivriere et des plantes aromatiques. (jus, confitures, thé, sirops, liqueur, punch, fruits cristallisés , apéritifs, confits)

Visite du site avec dégustation et diverses animations

Ti Fewm an nou Malendure 97125 Bouillante Bouillante 97125 Guadeloupe Guadeloupe +590 690.52.24.74 jocelyne-cab@hotmail.com Petite ferme familiale située dans les hauteurs de Bouillante ou l'évasion est au rendez-vous

Visite de la ferme et du jardin, ateliers autour des produits transformés, jeux, animations et dégustations des produits locaux.

©Ti fewm an nou