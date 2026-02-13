« Ti Fewm an nou « , Ti Fewm an nou, Bouillante
« Ti Fewm an nou « , Ti Fewm an nou, Bouillante vendredi 5 juin 2026.
« Ti Fewm an nou » 5 et 6 juin Ti Fewm an nou Guadeloupe
7€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T20:30:00+02:00 – 2026-06-07T00:30:00+02:00
Ti Fewn an nou est une ferme ou vous pourrez vous évader et rencontrer Jocelyne, la propriétaire qui vous fera découvrir les savoirs-faire d’antan issus des jardins.
Jocelyne vous proposera des activités autour de l’agro transformation à partir de la culture vivriere et des plantes aromatiques. (jus, confitures, thé, sirops, liqueur, punch, fruits cristallisés , apéritifs, confits)
Visite du site avec dégustation et diverses animations
Ti Fewm an nou Malendure 97125 Bouillante Bouillante 97125 Guadeloupe Guadeloupe +590 690.52.24.74 [{« type »: « phone », « value »: « 0690 52 24 74 »}, {« type »: « email », « value »: « jocelyne-cab@hotmail.com »}] Petite ferme familiale située dans les hauteurs de Bouillante ou l’évasion est au rendez-vous
Visite de la ferme et du jardin, ateliers autour des produits transformés, jeux, animations et dégustations des produits locaux.
©Ti fewm an nou