Ti kosé : racontes moi ta maison traditionnelle Lieu :espace extérieur « Maison Mérosia 97160, le Moule Le Moule

Ti kosé : racontes moi ta maison traditionnelle Lieu :espace extérieur « Maison Mérosia 97160, le Moule Le Moule samedi 20 septembre 2025.

Ti kosé : racontes moi ta maison traditionnelle Samedi 20 septembre, 17h00 Lieu :espace extérieur « Maison Mérosia 97160, le Moule Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T23:00:00 – 2025-09-21T04:00:00

Fin : 2025-09-20T23:00:00 – 2025-09-21T04:00:00

Dans le quartier de la Petite Guinée, un des quartiers ancien de la ville du Moule, au cours d’une simple déambulation, il n’est pas rare que notre regard s’arrête sur des petites maisons typiques et traditionnelles, en bois ou en tôles, rehaussées de frises aux découpes ajourées qui révélaient la créolité de ces constructions.

Beaucoup d‘entres elles sont à l’abandon, ou totalement désaffectées … Cependant, il n’est pas rare de découvrir ici et là une petite maison créole d’origine qui a conservé toute son authenticité, et de s’émerveiller, sur ces petits bijoux architecturaux qui nous racontent la Guadeloupe ….

Nous allons plonger dans le souvenir des ces maisons par une mise en lumière de leurs histoires et celles des familles qui les habitaient, grâce aux témoignages des habitants du quartiers, qui nous palerons de leurs maisons ou de celles, de leur parents..

Nous vous proposons une petite immersion dans ce patrimoine par le biais:

d’une mini exposition photo des maisons

de témoignages des habitants du quartier

de contes et légendes de nos maisons

Apportez votre petit banc

Lieu :espace extérieur « Maison Mérosia 97160, le Moule 35 rue Xavier Galleron , 97160, le Moule Le Moule 97160 L’Autre Bord Guadeloupe Guadeloupe +590 690 13 70 73 [{« type »: « phone », « value »: « +590 0690 13 70 73 »}, {« type »: « email », « value »: « tropikevents@gmail.com »}] Dans le quartier de la Petite Guinée, un des quartier ancien de la ville du Moule, au cours d’une simple déambulation, il n’est pas rare que notre regard s’arrête sur des petites maisons typiques et traditionnelles,

Ti kosé : racontes moi ta maison traditionnelle – Déambulons ensemble dans le quartier de la Petite Guinée, dans les souvenirs des ces maisons à travers une mise en lumière de leurs histoires.

Martine Fazer