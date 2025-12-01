Ti moon by night Pont-Aven
Départ square Théodore Botrel Pont-Aven Finistère
Début : 2025-12-13 18:00:00
Organisé par l’association Zoé Ti Moon
Marche nocturne de 7km et 10km ouverte aux coureurs, ni chrono ni classement, que du plaisir !
Prévoyez votre lampe frontale & et un bel accessoire lumineux.
Vin chaud et galettes saucisses à l’arrivée.
Inscription via helloasso. .
Départ square Théodore Botrel Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne
