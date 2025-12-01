Ti moon by night Pont-Aven

Ti moon by night

Départ square Théodore Botrel Pont-Aven Finistère

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Organisé par l’association Zoé Ti Moon

Marche nocturne de 7km et 10km ouverte aux coureurs, ni chrono ni classement, que du plaisir !

Prévoyez votre lampe frontale & et un bel accessoire lumineux.

Vin chaud et galettes saucisses à l’arrivée.

Inscription via helloasso. .

