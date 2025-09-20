Ti shomin, grand chemin : Des rues pour raconter l’histoire de Sainte-Clotilde Mairie annexe de Sainte-Clotilde Saint-Denis

Ti shomin, grand chemin : Des rues pour raconter l’histoire de Sainte-Clotilde 20 et 21 septembre Mairie annexe de Sainte-Clotilde La Réunion

Début : 2025-09-20T12:30:00 – 2025-09-20T13:30:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Un chemin est un témoin du récit de vie d’un quartier mais aussi un moyen d’explorer l’histoire du quartier par le nom des rues. En suivant au sol les dessins de la Dame aux Fleurs, œuvre de l’artiste Lionel Lauret, les chemins permettent d’explorer l’histoire de Sainte-Clotilde.

Départ : Mairie annexe de Sainte-Clotilde – Place de la Liberté

Contact : Laurent Hoarau – 0692399385

Mairie annexe de Sainte-Clotilde place de la liberté, 97400 Saint-Denis 97400 Le Butor La Réunion La Réunion

Hommage à Louis Jessu sur les murs de la mairie annexe de Sainte-Clotilde – Photographie Laurent Hoarau